Taxistas de Londrina precisam fazer recadastramento junto à CMTU até 17 de outubro

Lote 2 vai concluir a duplicação da BR-369 de Cornélio Procópio até a divisa com São Paulo

O Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná vai atender uma demanda de décadas da região Norte do Paraná, concluindo a duplicação entre Cornélio Procópio e Jacarezinho, até chegar na divisa com São Paulo.