Lote 2 vai concluir a duplicação da BR-369 de Cornélio Procópio até a divisa com São Paulo

A duplicação da BR-369, em uma extensão de 74,7 km, começa a partir da pista dupla em Cornélio Procópio e termina em trecho duplicado da rodovia próximo ao entroncamento com a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana) em Jacarezinho, logo antes da divisa com São Paulo.

O Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná vai atender uma demanda de décadas da região Norte do Paraná, concluindo a duplicação entre Cornélio Procópio e Jacarezinho, até chegar na divisa com São Paulo.

O Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná, com leilão nesta sexta-feira (29) na Bolsa de Valores, prevê 174,4 quilômetros de duplicação na ligação rodoviária entre Jaguariaíva e Jacarezinho.

VIADUTOS E PASSARELAS

No trecho serão implantados 19 novos viadutos e oito passarelas. Em Cornélio Procópio serão dois viadutos do tipo Diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos, pela pista da direita, no km 86 e no km 83,7, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, além de uma passarela no km 86,2.





LEILÃO

O lote 2 das novas concessões rodoviárias tem 604,16 km de extensão, incluindo rodovias no Litoral e também as ligações entre Ponta Grossa e Sengés, Jaguariaíva e Jacarezinho, e Cornélio Procópio e Jacarezinho.





Está previsto um investimento de R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação e serviço ao usuário durante os trinta anos de vigência da concessão, gerando cerca de 110 mil empregos.





O leilão será realizado no dia 29 de setembro, às 14h na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A previsão de assinatura do contrato é para o final de janeiro do ano que vem.