Termina nesta sexta o desconto em juros e multas pelo Profis em Londrina

Os contribuintes londrinenses têm até sexta-feira (30) para aderir ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2022 e obter 85% de desconto para pagamento à vista nos juros e multas das dívidas e tributos municipais.





Até este dia, os que preferirem fazer o pagamento parcelado (até quatro parcelas) obterão 75% de desconto nos juros e multas. Outra opção é parcelar a dívida entre cinco e 16 vezes, neste caso com 45% de desconto na quitação.





A partir da próxima segunda-feira, 3 de outubro, o desconto para pagamento à vista cairá para 80% (pagamento à vista) ou 70% para pagamento parcelado (até três parcelas). E, ainda, será possível parcelar a dívida de quatro a 15 vezes, com 40% de desconto.

Por meio do Profis, os contribuintes podem renegociar valores devidos de IPTU, ISS, ITBI, além de outras taxas e multas, inscritos ou não em dívida ativa. No último plantão de atendimento, promovido no sábado (24), foram feitas 101 adesões ao programa, que resultaram em um valor negociado de R$ 214.882,11.





Até agora, desde que foi disponibilizado, no dia 23 de maio deste ano, o Profis já negociou um valor bruto na ordem de R$ 107.663.599,50 dos quais R$ 47.765.270,79 foram recebidos pelo Município. Foram contabilizadas 36.630 adesões, por meio do Profis On-line e via Praça de Atendimento.

Segundo o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, o município está disponibilizando todas as ferramentas para que o contribuinte faça a adesão ao Profis e fique em dia.

“Além da facilidade em fazer a adesão via internet, estamos encaminhando 80.494 cartas-convite, demonstrando a viabilidade do Profis. Desta forma, o contribuinte poderá avaliar e utilizar o documento para fazer a adesão”, contou o secretário.

