Trabalhador de 39 anos morre em acidente em Londrina

Um trabalhador de 39 anos morreu em um acidente em Londrina neste domingo (5).







Segundo a PM (Polícia Militar), a situação ocorreu no fim da manhã na rua Joana Rodrigues Jondral, no Cilo II. A vítima seria um prestador de serviço terceirizado que acabou perdendo e as causas ainda não são conhecidas.

Além da Polícia Militar, PC (Polícia Civil), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e IML (Instituto Médico-Legal) estiveram no local.