Transporte coletivo de Londrina será reforçado durante as eleições no domingo

Bloqueios

O trabalho terá início no sábado (1º), dia anterior ao pleito, com a interdição da rua Governador Parigot de Souza, na região do Centro Cívico. A via estará fechada das 5h30 às 9h30, entre a avenida Duque de Caxias e o prédio da Justiça Eleitoral de Londrina, para a saída das urnas eletrônicas até os locais de votação.





Já no domingo (2), o bloqueio começará às 6h e se estenderá até o término da apuração. Somente moradores e trabalhadores poderão acessar o perímetro impedido, mediante autorização dos agentes de trânsito de plantão na área.

Ainda no domingo (2), o transporte coletivo será reforçado para assegurar que os londrinenses cheguem com tranquilidade às seções eleitorais. Os locais de votação serão abertos às 8h e encerrarão os trabalhos às 17h do horário de Brasília (DF). No entanto, o acréscimo de ônibus nas linhas ocorrerá das 7h às 19h, para contemplar os deslocamentos também dos mesários.