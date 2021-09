Trecho da avenida Rio Branco, em Londrina, é parcialmente liberado nesta segunda-feira

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) irá liberar nesta segunda-feira (13) parte da avenida Rio Branco. A via está em obras para a construção da rede de drenagem e uma trincheira no cruzamento com a Leste-Oeste e, com a evolução de mais uma etapa das intervenções, o trecho entre as ruas Tietê e Araguaia será parcialmente desimpedido na direção bairro-centro.



Nos primeiros 50 metros da área liberada, o fluxo de veículos seguirá em apenas uma faixa, até que seja finalizada a construção do piso em concreto em frente a um ponto de ônibus instalado no local. Desta área em diante, o tráfego voltará a fluir normalmente, com espaço para dois veículos emparelhados.

Com a abertura, o motorista que vier pela Rio Branco em direção à área central da cidade poderá fazer três movimentos na altura da rua Tietê: virar à direita, à esquerda ou seguir em frente. Já o trânsito desta última via para a Rio Branco continuará permitido somente para conversão à direita, no sentido zona norte.

No encontro com a rua Araguaia a dinâmica é diferente. O condutor rumo à avenida Leste-Oeste não pode virar à esquerda, restando somente a opção de continuar adiante. No entanto, o que segue no lado contrário tem a possibilidade de acessar a via com destino à Vila Nova.





Devido à execução dos trabalhos de drenagem ainda em curso na pista centro-bairro, o movimento de veículos entre a rotatória da Leste-Oeste e rua Araguaia permanecerá em meia pista. Por ora, não há previsão de quando o fluxo normal será restabelecido no perímetro.





*Com assessoria de imprensa da CMTU