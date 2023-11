UBS do Três Bocas é reaberta após dez meses em Londrina

Quase dez meses depois, os pacientes da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Usina Três Bocas, na região sul de Londrina, enfim, voltaram a ser atendidos no prédio próprio, que fica à margem da rodovia João Alves da Rocha Loures. Inicialmente, os moradores foram transferidos para um espaço provisório na igreja que fica a 150 metros de distância. A projeção era de que as melhorias durassem três meses, até abril, mas o prazo não fui cumprido.





No mês passado, os pacientes foram direcionados para o posto de saúde do Itapoã, a sete quilômetros de distância, o que gerou revolta e provocou protestos. A principal intervenção na unidade foi a construção de uma rampa de acessibilidade. “Infelizmente tivemos contratempos. As chuvas causaram o desmoronamento de um serviço que já estava adiantado, a empresa teve que retomar praticamente do zero, fazer reforços”, ponderou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.





