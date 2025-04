UEL abre PSS para profissionais das áreas de Enfermagem e Farmácia

A UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio do CCS (Centro de Ciências da Saúde) e do HU (Hospital Universitário), está com inscrições abertas para profissionais das áreas de Enfermagem e Farmácia. As contratações estão sendo conduzidas por meio de PSS (Processo Seletivo Simplificado) e chamamento público, respectivamente.





No caso do HU, o objetivo é realizar o credenciamento de farmacêuticos e farmacêuticos-bioquímicos que atuam como pessoas físicas ou jurídicas para suprir a demanda pelo atendimento em caráter de rotatividade, em diversos setores do hospital. Já a demanda do Centro de Ciências da Saúde é para a contratação por até dois anos de um profissional para a função de Técnico em Laboratório/Enfermagem.

FARMACÊUTICOS





O objetivo do Hospital Universitário da UEL é constituir um Banco de Farmacêuticos e Farmacêuticos-Bioquímicos com carga horária anual para atividades presenciais. As atividades serão desenvolvidas em diversos setores do HU, como o Ambulatório de Especialidades, bancos de materiais biológicos, hemocentros, Centro de Abastecimento Farmacêutico e Logística de Suprimentos, Centro de Informação e Assistência Toxicológica, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Farmácia Ambulatorial, Farmácia Clínica e de apoio à equipe Multiprofissional (Terapia Intensiva, Enfermarias, Pronto Socorro entre outras) e farmácias em centros cirúrgicos.

Os horários de trabalho serão de acordo com as necessidades do HU e os interessados devem enviar os documentos relacionados por Sedex ou entregar na Portaria de Pedestres do HU, como orienta o edital disponível neste endereço. A remuneração pelos serviços realizados será de R$ 32,10 por horas diurnas trabalhadas e R$ 38,52 por horas noturnas trabalhadas.





ENFERMAGEM

A Universidade Estadual de Londrina ainda oferta oportunidade profissional para o cargo de Agente Universitário de Execução, na função de Técnico em Laboratório/Enfermagem. Este PSS (Processo Seletivo Simplificado) é regulamentado por meio do edital Prorh Nº 040/2025, disponível por meio deste endereço.

De acordo com a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, as atividades que compõem a função serão desenvolvidas em laboratórios de aulas práticas do Centro de Ciências da Saúde, no regime de trabalho de 40 horas semanais, possuindo vencimento básico de R$ 4.231,60. Estas atividades envolvem a manipulação de soluções químicas, reagentes, meios de cultura e animais utilizados em experimentos.





Também compõem a função supervisionar as prestações de serviços executadas pelos auxiliares, dar assistência técnica aos usuários do laboratório, analisar e interpretar informações obtidas de medições, entre outras descritas no Anexo I, ao final do edital.

INSCRIÇÕES





A seleção do profissional irá ocorrer mediante Prova de Títulos, de caráter classificatório, e avaliação médica, de caráter eliminatório. As inscrições custam R$ 70 e permanecem abertas até o dia 20 de março, sendo o dia 21 o prazo máximo para o recolhimento da taxa.





Conforme o edital, a relação dos candidatos inscritos será divulgada às 17h do dia 27 de março, e o resultado da seleção será publicado às 17h do dia 15 de abril, no Portal da Cops.