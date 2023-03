Vacina bivalente contra a covid-19 continua sendo aplicada em Londrina nesta semana

Londrina segue com a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 de 2023, com a vacina bivalente da Pfizer. Para esta semana, foram ofertadas 4 mil vagas, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das quais restam 1.175 até o momento.





Para receber a dose, é necessário agendar data e horário da aplicação no Portal da Prefeitura. Após realizar o agendamento da aplicação no portal, é necessário imprimir o comprovante com o QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.

Publicidade

Publicidade





A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 de 2023 iniciou no dia 27 de fevereiro. A campanha começou com pessoas nos grupos de risco, que têm maior probabilidade de desenvolver formas graves da doença. Fazem parte deste grupo os idosos acima de 65 anos; pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência; pessoas institucionalizadas, maiores de 12 anos, bem como os profissionais que trabalham nestas instituições; pessoas imunossuprimidas maiores de 12 anos; e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos de idade).





Somente pode receber esta dose a pessoa que tenha concluído o esquema primário da vacinação contra Covid-19, composto pelas duas primeiras doses das vacinas monovalentes. Caso contrário, é necessário atualizar o seu esquema vacinal antes de se imunizar com a nova vacina. Além disso, é necessário respeitar o intervalo de, pelo menos, quatro meses, da última dose de reforço ou da última dose do esquema primário (básico).

Publicidade





As vacinas bivalentes protegem contra o vírus original e as novas cepas, incluindo a Ômicron e suas subvariantes, que são as que mais têm infectado a população ultimamente. O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, explicou que toda a população maior de 12 anos vai receber a vacina bivalente, entretanto, o início da vacinação começou de forma escalonada.