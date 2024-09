Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira em Londrina e na região

O tempo segue sem mudanças nesta quarta-feira (4) em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





As temperaturas continuam bastante elevadas, com a máxima se aproximando dos 35°C durante a tarde. As previsões mostram que os índices de umidade relativa do ar ainda devem ficar bastante baixos.

Na quinta-feira (5), uma frente fria avança sobre o Paraná, mas não será suficiente para causar chuvas ou frio. O calor segue durante a tarde, com temperaturas acima dos 30°C.





A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira em Londrina foi de 19°C.