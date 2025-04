Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira em Londrina e região

A quarta-feira (19) será de tempo instável e Sol em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).



O eixo da frente fria avança mais para o norte do Paraná, atuando de forma mais direta sobre o Sudeste do Brasil. No Estado, há uma diminuição da instabilidade e a possibilidade de chuva diminui bastante, não descartando a chance de chuva pontual e passageira.





Nos próximos dias as condições do tempo devem se manter predominantemente estáveis, com possibilidade de chuva isolada a qualquer momento do dia





A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira em Londrina foi de 19°C e a máxima pode chegar aos 29°C.