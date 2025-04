Veja a previsão do tempo para este fim de semana em Londrina

O final de semana deve ser de de Sol e tempo instável em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nesta sexta-feira (14), a instabilidade continua predomina em toda a área, com pancadas de chuva isoladas durante o fim de tarde e o início da noite. Apesar disso, o calor e a sensação de abafamento predominam ao longo de todo o dia.





No sábado (15), o tempo deve ficar bastante instável e abafado, com pancadas de chuva em vários momentos e possibilidades de tempestades isoladas. Já no domingo (16), o Sol predomina durante todo o dia e não há previsão de chuvas, com a máxima podendo chegar aos 30°C.





PREVISÃO PARA LONDRINA





Sexta-feira (14) - Temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C

Sábado (15) - Temperatura mínima de 21°C e máxima de 29°C

Domingo (16) - Temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C