Saiba como operam os órgãos estaduais do Paraná no feriado da Proclamação da República

As repartições públicas estaduais do Paraná operam em escala especial de funcionamento durante o feriado nacional da Proclamação da República, celebrado nesta segunda-feira (15).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o Executivo, as medidas não abrangem os serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. A partir de terça-feira (16), as atividades são retomadas normalmente em todo o Estado.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Veja o expediente em órgãos públicos:





*Agência do trabalhador: A Agência do Trabalhador de Curitiba fecha na segunda. Já os pontos de atendimento do Interior seguirão decretos estabelecidos pelas prefeituras municipais.





*Biblioteca pública: A Biblioteca Pública do Paraná fecha no domingo e na segunda e reabre em horário normal a partir de terça.

Continua depois da publicidade





*Ceasas: As unidades da Ceasa de Londrina e Maringá (Noroeste) estarão abertas nesta segunda-feira. Já as unidades em Curitiba, Cascavel e Foz do Iguaçu, assim como a sua Administração Central, estarão fechadas.







*Cohapar: A sede e as regionais da Cohapar fecham na segunda. Serviços de emissão de segunda via de faturas, cadastro em projetos habitacionais e consultas de empreendimentos continuam disponíveis 24h por dia pelo site do órgão.





Nos dias de expediente normal, é necessário agendamento prévio para atendimento presencial por telefone ou WhatsApp:

Apucarana - (43) 3308-3150

Campo Mourão - (44) 3518-2450

Cascavel - (45) 3333-1100

Cornélio Procópio - (43) 3520-8500

Francisco Beltrão - (46) 3905-4450

Guarapuava - (42) 3630-2750

Londrina - (43) 3376-8700

Maringá - (44) 3219-5300

Paranavaí - (44) 3474-8250

Ponta Grossa - (42) 3219-2950

Umuarama - (44) 3626-6200

União da Vitória (42) 3524-1400





*Compagás: A sede administrativa e a agência de atendimento ao público fecham na segunda. As atividades normais retornam a partir de terça-feira. Os clientes podem contatar a Companhia por meio do telefone 3004-3400. Para avisos de emergências, a Central de Atendimento pode ser acionada pelo 0800 643 8383.





*Copel: Na segunda-feira não haverá atendimento presencial, mas os clientes podem acessar os serviços da companhia pelo site www.copel.com, pelo aplicativo Copel e pelo WhatsApp 41 3013-8973.





*Detran: As unidades do Detran fecham para atendimento ao público no feriado. Na terça-feira (16), voltam a operar em todo o Estado a partir das 8 horas.





*Farmácias do governo: Estarão fechadas na segunda-feira.





*Fomento Paraná: O órgão permanece fechado, de sábado a segunda (15), assim como todas as instituições financeiras.





*Hemepar: Na segunda-feira, as salas de coleta estarão fechadas.





*Junta comercial: A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) fecha na segunda. O funcionamento normal retorna na terça.





*Parques estaduais: Ficam abertos normalmente com 100% da capacidade.





*Receita Federal: As agências e delegacias da Receita Estadual fecham na segunda.





*Sanepar: A Sanepar fecha nesta segunda. O atendimento por telefone funciona 24 horas: 0800 200 0115. No sábado (13), estarão abertas as Centrais de Relacionamento no Litoral, das 9h às 13h, por ordem de chegada.





*Procon: O Procon-PR de Curitiba ficará fechado para atendimento presencial. Os consumidores podem acessar os serviços pelo site www.procon.pr.gov.br. Já os espaços do interior seguirão decretos estabelecidos pelas prefeituras.





Espaços culturais





Na segunda-feira, apenas três museus paranaenses estarão abertos: Museu Oscar Niemeyer, Museu de Arte Contemporânea e Museu do Expedicionário. No sábado e domingo, os demais espaços abrem normalmente, em horário de fim de semana.





* Horários de funcionamento dos museus:

Museu Oscar Niemeyer (MON) – todos os dias, das 10h às 18h

Museu Paranaense – sábado e domingo, das 10h às 17h30

Museu do Expedicionário – sábado e domingo, das 10h às 12h e das 14h às 17h

Museu de Imagem e do Som (MIS-PR) – sábado e domingo, das 10h às 12h e das 12h30 às 16h

Museu Casa Alfredo Andersen – sábado e domingo, das 10h às 16h

Museu de Arte Contemporânea – das 10h às 18h





A programação pode ser conferida no site da Secretaria de Cultura.





Transporte público: Os ônibus da Região Metropolitana de Curitiba sob gestão da Comec funcionarão nos horários normais na sexta, sábado e domingo. No feriado de segunda (15), a frota seguira a tabela de domingo.