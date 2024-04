Londrinense que integra PCC é preso em mansão no Paraguai

Agentes da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) do Paraguai, com apoio da Polícia Federal do Brasil, prenderam no fim de semana o londrinense Hugo Dylan Hilario, de 30 anos, mais conhecido como HG.





Ele foi encontrado numa mansão de luxo na cidade de Pedro Juan Caballero. Além dele, foram detidos dois capangas, também naturais de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com a polícia paraguaia, HG era um “importante integrante do PCC e responsável pela onda de assassinatos ocorridos nos últimos meses na zona fronteiriça”.





As forças de segurança do país vizinho ainda informaram que o criminoso coordenava atos de pistoleiros na região. Contra o rapaz havia mandados de prisão da Justiça brasileira por associação ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas e tráfico.

Publicidade





Entre os materiais apreendidos na casa em que HG estava estão duas caminhonetes, três fuzis, uma pistola, dinheiro, entre reais e dólares, e maconha. O trio ficará preso no Brasil.





“O trabalho conjunto da Senad e da Polícia Federal brasileira reflete a eficácia da cooperação internacional e da colaboração interinstitucional no combate ao crime, reafirmando o compromisso dos governos de ambos os países com a promoção da segurança e da ordem pública”, pontuou a Senad, em nota.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: