Mais da metade da pesquisa praticada na UEM é liderada por mulheres

De acordo com dados da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), a porcentagem média global de pesquisadoras é de 33,3%, e apenas 35% dos estudantes de áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em inglês), são mulheres.

A UEM está no topo do ranking brasileiro na comparação de autorias femininas e masculinas em pesquisas desde que o CWTS introduziu o indicador de gênero na classificação, em 2019. Mas ainda há muito caminho pela frente.

Ela foi definida em 2015, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e visa conscientizar a sociedade de que a ciência e a igualdade de gênero precisam andar lado a lado.

Os números internos foram levantados pela PPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) da universidade. Os dados nacionais são do Leiden Ranking, elaborado desde 2011 pelo CWTS (Centro de Estudos em Ciência e Tecnologia) da Universidade de Leiden, na Holanda, e celebram a data.

É o sexto ano consecutivo em que a instituição ocupa o primeiro lugar do Brasil em produção científica liderada por mulheres. Do total de projetos de pesquisa, 55% têm participação feminina, seja de docentes ou alunas.

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) tem muito o que comemorar neste 11 de fevereiro, Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.

A estudante londrinense Catharina Barbosa Spegiorin, de 17 anos, alcançou um grande feito no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e gar

A estudante londrinense Catharina Barbosa Spegiorin, de 17 anos, alcançou um grande feito no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e gar





OCUPAR ESPAÇOS

Publicidade





A professora e pesquisadora Josiane Pinheiro, do Departamento de Informática da UEM, reconhece essa dificuldade e coordena o projeto “Conectadas - Incentivando meninas e mulheres para a tecnologia”. O objetivo é apresentar as áreas da informática e correlatas a meninas do ensino fundamental e acolher as calouras que chegam à universidade.





O projeto foi um dos contemplados com o Selo Social 2024, certificação que destaca ações de impacto social alinhadas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). A UEM foi certificada por 28 projetos. Deste, 20 são coordenados por mulheres.

Publicidade





De acordo com Josiane, ser mulher pesquisadora é um grande desafio. “Temos uma sociedade ainda muito patriarcal, que designa as funções de cuidado para as mulheres. Os nossos desafios são diferentes dos de pesquisadores homens, porque, para a sociedade, é natural que tenhamos outras tarefas, como o cuidado com os filhos e a casa”, afirma.





Claudia Bonecker é professora e pesquisadora do Nupélia (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura) e destaca que o principal desafio é ser vista.

Publicidade





“Temos que abrir mais espaço por nós mesmas. O principal desafio é ser lembrada como uma pessoa que pode participar de uma mesa-redonda, por exemplo, que tem algo a acrescentar. Já cheguei a participar de mesas-redondas com quatro pessoas em que eu era a única mulher”, conta a docente.





Segundo Claudia, faltam convites para eventos e comissões importantes, assim como mulheres em cargos de liderança. Já na pesquisa, a presença feminina tem crescido.

Publicidade





“No meu laboratório, se há 10 pessoas trabalhando, sete são mulheres”, ressalta. A pesquisadora também foi uma das contempladas com o Selo Social 2024, com o projeto “A planície de inundação do alto Rio Paraná”.





Esta também é a realidade de Emilly Ohana, acadêmica do 2º ano de Engenharia de Produção, que se diz rodeada de mulheres, tanto no curso quanto nos projetos de pesquisa. “Para mim, essa realidade é normal, mas eu sei que não é assim em outros cursos de Engenharia”, diz.





A estudante é orientada pelas professoras Ana Paula Larrosa e Keila de Souza Silva, pesquisadoras do Departamento de Engenharia de Alimentos. As duas foram contempladas no edital Itaipu Parquetec, que selecionou sete projetos da UEM para financiamento. Elas pesquisam e desenvolvem compostos que podem ser aplicados para agregar valor a produtos de agricultura familiar.





As pesquisadoras, que também são mães, contam que equilibrar as funções é desafiador, mas totalmente possível. “Muitas vezes eu fui questionada sobre a minha capacidade por ser mãe, por não ter tempo, o que não ocorre com homens que são pais”, ressalta Keila.





“O desafio é que as mulheres estejam cada vez mais em todos os ambientes, demonstrando representatividade para as mulheres que estão por vir, para que entendam que engenharia, ciência, tecnologia e inovação também são lugares de mulheres, se elas quiserem”, afirma.





Keila também é assessora de Inovação da UEM. Muitas vezes, ela é a única mulher em reuniões da área. “Mas sinto que preciso estar ali, preciso me manter firme, para que outras venham depois”, reforça. O projeto Conectinova, coordenado pela professora, também recebeu o Selo Social 2024.





Na UEM, são 828 docentes mulheres em projetos de pesquisa e 447 alunas. O quantitativo masculino é de 756 docentes e 258 alunos.





Para comemorar o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência, a UEM FM produziu duas entrevistas com professoras e pesquisadoras. Elas estão disponíveis no Spotify .





O programa Influem, produzido pelas acadêmicas de Comunicação e Multimeios, também dedicou uma edição ao tema. O episódio está disponível na UEM TV .



