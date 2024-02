Major Ricardo Eguedis assume comando do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina

O major Ricardo Eguedis foi nomeado oficialmente ao cargo de comandante do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar) em Londrina no ano que completa 30 anos de carreira como militar. A cerimônia de troca de comando será na próxima segunda-feira (4) e terá a presença do tenente-coronel Marcos Tordoro, antigo titular do posto, que foi transferido para Curitiba como novo chefe da Casa Militar do Paraná.





Com rosto e voz bastante conhecidos dos meios de comunicação e dos londrinenses, o major atuou por mais de uma década como porta voz da Polícia Militar na região concedendo entrevistas e organizando coletivas de imprensa com autoridades das forças de segurança.



A carreira militar começou em 1994 e já no início dos anos 2000 ocupou o cargo de liderança, no comando na divisão de trânsito da PM. Também ocupou o cargo de subcomandante da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar - atual 30º BPM - batalhão responsável pela zona norte de Londrina.







Em 2016, Eguedis chegou a ser afastado da função, por medida cautelar, por uma supostamente ter ocultado provas do crime no caso da chacina que ocorreu em Londrina no final de janeiro daquele ano. À época, 12 pessoas foram mortas, entre elas um policial militar. Em fevereiro de 2017, o então capitão foi reintegrado a corporação por decisão da Justiça e posteriormente inocentado pela Justiça Militar.



Em janeiro de 2021, Eguedis foi convidado para ser o porta voz da Polícia Militar do Paraná, na função de PM5, como coordenador estratégico do setor de comunicação social da corporação no Estado, coordenando a parte institucional da comunicação e mídia social da PM.







Quando o tenente-coronel Marcos Tordoro assumiu o comando do 5º BMP em agosto de 2023, Eguedis voltou a Londrina, como o número 2 do batalhão londrinense e deve seguir o preceito do antecessor na política de aproximação da PM com a comunidade.







Da mesma turma de formatura de Eguedis, Tordoro ocupa oficialmente desde o dia 19 de fevereiro a chefia da Casa Militar. O setor da Polícia Militar atua diretamente na segurança do governador Ratinho Junior (PSD) e do vice, é responsável pela segurança do Palácio Iguaçu, de autoridades que visitam o estado, além de organizar o transporte aéreo, inclusive para o Sistema Estadual de Transplantes.