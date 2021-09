Manifestantes se concentram nas rodovias da região de Londrina

Pontos de concentração de manifestantes nas rodovias federais do Paraná: BR 369, Kms 37 (Andirá), 79 (Sta. Mariana) e 157 (Londrina); BR 373, Km 254 (Guamiranga); BR 376, Kms 109 (Paranavaí), 158 (Mandaguaçu), 188 (Marialva) e 504 (Ponta Grossa); BR 476 Km 285 (S. Mateus do Sul).

O Paraná registrava diversos pontos de concentração de manifestantes nas rodovias federais no início da manhã desta quinta-feira (9). Por volta das 5h, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou os seguintes locais (Veja nos tweets)





Por volta das 8h, a corporação estava atualizando os dados e informou que divulga as atualizações em breve.

Noroeste

Às 06h30, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) comunicou que, na região Noroeste do Paraná, a situação era a seguinte:





PR-546 ITAMBÉ

Manifestantes realizam paralisação total dos caminhões, ficando apenas os veículos leves passando. Sem previsão de encerramento.





PR-463 KM 49 COLORADO

Manifestantes realizam paralisação parcial na rodovia (caminhões sendo retidos e orientados para aguardar nos Postos de Combustível) e veículos leves ainda passando. Sem previsão de encerramento.





PR-180 KM 217 GOIOERÊ

Manifestantes realizam paralisação parcial na rodovia estilo siga e pare, veículos leves ainda passando. Sem previsão de encerramento.





Informações preliminares que no trecho da PR-323 KM 270 (Cruzeiro do Oeste) seria feito bloqueio com paralisação total de veículos e caminhões a partir das 07h30min, só passando os serviços emergenciais.

Na PR-218 KM 268 previsão de novo bloqueio para esta manhã. Passando apenas veículos leves.

A matéria está em atualização.