Marco Brasil herda vaga de Ricardo Barros na Câmara dos Deputados

Com a nomeação do deputado federal Ricardo Barros (PP) para assumir a partir de janeiro a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços no segundo mandato do governo Ratinho Junior (PSD), o primeiro suplente da legenda, Marco Brasil (PP) é quem assume a cadeira do partido na Câmara dos Deputados. Com domicílio eleitoral em Londrina, o empresário, locutor de rodeios e atual deputado federal foi eleito primeiro suplente da legenda com 50.538 votos no primeiro turno em outubro.





Marco Aurélio Ribeiro, 56 anos, é natural de Dracena (SP) e fez carreira como locutor de rodeios Brasil afora e há 12 anos mora em Londrina. Na política, foi candidato a deputado federal pela segunda vez e assumiu em junho deste ano a vaga uma cadeira na Câmara dos Deputados por um período de 120 dias na vaga de Valdir Rossoni (PSDB-PR), que se licenciou do cargo.

Mesmo em período curto no Congresso, o deputado federal destacou que na atual legislatura um dos seus feitos foi sua atuação como relator da fundo nacional de habitação. "Foi um projeto de suma importância com orçamento de R$ 24 bilhões e ainda apresentei o projeto de lei com objetivo de baixar o imposto sobre a fabricação de cadeiras de rodas."





Marco Brasil diz que no próximo mandato quer trabalhar para o agronegócio e ser uma ponte do Congresso com os prefeitos da região de Londrina. "Acredito que eu possa contribuir no Congresso com o governador Ratinho Junior, com os prefeitos da nossa região e quero fazer a diferença como representante também da agricultura familiar. Estamos organizando nossa equipe. Nossa campanha foi pé no chão e chapéu na cabeça."

Questionado sobre o posicionamento do seu partido no Congresso com a formação do novo governo petista, o deputado federal usou a pragmatismo para defender a atuação da legenda que faz parte do bloco fisiológico do chamado 'Centrão'. O PP foi um dos principais apoiadores da tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro (PL). "O partido foi liderança, como Ricardo Barros, assim como centrão. O Progressista age em cima da diplomacia. A política é um jogo de xadrez onde as peças se movem sozinhas. Espero uma transição em paz e que as pessoas possam buscar seus direitos e ter esperança. O país é maior que qualquer presidente e de qualquer cidadão e estou pronto para acatar o que o partido entender. Quero estar lá explicando que o rodeio não maltrata os animais e que a agricultura é a base forte do nosso país. Quero ser o defensor dessa linha e quero que minha voz ecoe."







Já o deputado maringaense Ricardo Barros irá assumir a recém recriada pasta da Industria e Comércio no Governo do Paraná em janeiro de 2023. Deputado federal reeleito para o sétimo mandato, Barros já ocupou o mesmo posto no primeiro mandato do governo Beto Richa (PSDB) em 2014.. Barros é engenheiro civil, atual líder do governo Bolsonaro na Câmara e ocupou o cargo de Ministro da Saúde no governo Michel Temer (MDB), além de ter presidido diversas comissões e lideranças na Câmara, inclusive nos governos petistas.





Além de Barros, o governador Ratinho Junior também convocou o atual secretário de saúde Beto Preto (PSD) para permanecer no cargo. Eleito com mais de 206 mil votos como deputado federal, Beto Preto libera a vaga em Brasília para o atual deputado estadual Rodrigo Estacho (PSD), eleito primeiro suplente da sigla com 47.015 votos. Estacho é um youtuber e humorista natural do município de Turvo que ficou famoso por interpretar um personagem chamado 'Estacho' com sotaque carregado do centro sul-paranaense.