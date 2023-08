Ministério Público interdita Centro de Eventos de Abatiá por falta de condições de segurança

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) determinou, na terça-feira (1), a interdição do Centro de Eventos de Abatiá, no Norte Pioneiro do Estado. Segundo a apuração preliminar, o local não tem condições mínimas de segurança para funcionar e sediar eventos.

O promotor Bruno Dantas explica que o Centro de Eventos sediou a Expo Abatiazão 2023, mas que o evento chegou a ser cancelado no dia 13 de julho por conta de problemas relacionados à segurança dos participantes na área que seria destinada aos rodeios e aos shows. Publicidade Publicidade

"As diligências preliminares indicaram que parte da cobertura dos camarotes foi danificada, conforme exposição do locutor do evento. Em virtude da urgência, o Ministério Público diligenciou no sentido de solicitar a presença do Corpo de Bombeiros na localidade", aponta.

Os bombeiros fizeram a inspeção nos espaços do Centro de Eventos e constataram irregularidades. De acordo com Dantas, o evento não podia ser realizado porque não contava com o PTPID (Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastre). O promotor explica que o organizador do evento - a Sira (Sociedade Industrial e Rural de Abatiá - não providenciou o documento, o que impediu a vistoria técnica. Publicidade

"Eventos desta natureza exigem prévia vistoria do Corpo de Bombeiros, órgão responsável para constatar e avaliar os riscos existentes e determinar as medidas de prevenção."



POSICIONAMENTO DO PREFEITO Publicidade

O prefeito de Abatiá, Nelson Garcia Junior (PDT), conta que o Centro de Eventos de Abatiá pertence à administração municipal, mas a Expo Abatiazão 2023 é organizada por outro órgão. "A Prefeitura faz a manutenção do espaço e tem o alvará de funcionamento. Mas, no caso desse evento, as chuvas e os ventos que aconteceram por causa do ciclone extratropical causaram danos na cobertura móvel, o que levou à suspensão das atividades", aponta.

Apesar da suspensão, a Sociedade organizadora do evento conseguiu, por meio de uma liminar, realizar algumas atividades. Segundo Garcia Junior, o evento chegou a acontecer nos dias 14 e 15 de julho. Publicidade

A decisão pela interdição do Centro de Eventos de Abatiá, que deve durar até que sejam solucionadas as irregularidades identificadas nas vistorias foi expedida pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) em resposta ao recurso apresentado pela Promotoria de Justiça contra decisão de primeiro grau que havia negado o pedido de suspensão de realização de eventos no local.





LEI DA BOATE KISS Publicidade

De acordo com o promotor de justiça Dantas, a interdição do local teve como parâmetro normas previstas na chamada Lei da Boate Kiss (Lei 13.425/2017), que estabelece diversas responsabilidades, tanto do poder público como dos setores da iniciativa privada responsáveis pela realização de eventos, para prevenir desastres provocados por incêndios.

Para voltar a funcionar, o Município deverá apresentar o PTPID e obter aprovação deste pelo Corpo de Bombeiros. Publicidade

Além do ajuizamento da ação requerendo a proibição de eventos no local, a Promotoria de Justiça também instaurou inquérito civil para apurar a possível omissão do Município de Abatiá na fiscalização das condições de segurança dos participantes da Expo Abatiazão 2023.



"Para o Centro de Eventos voltar a funcionar, o Município deve buscar o cumprimento das normativas federais e estaduais para utilização de espaços onde ocorre a aglomeração de pessoas. Em sequência, no âmbito do Poder de Polícia, fiscalizar se os eventos possuem toda a documentação pertinente que garanta a segurança dos participantes", explica Dantas. Publicidade

O prefeito de Abatiá, por sua vez, apontou que a Prefeitura irá realizar os reparos necessários e, então solicitar uma nova vistoria.



