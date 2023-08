Shoppings de Londrina sorteiam iPhones e viagens para incentivar compras para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e os shoppings de Londrina lançam promoções para atrair clientes que pretendem presentear os genitores no dia 13 de agosto, segundo domingo do mês.





O Catuaí Shopping vai sortear cinco iPhones 14 par aclientes que utilizarem o aplicativo do centro de compras. Para concorrer, basta cadastrar uma nota de qualquer valor de compras feitas entre os dias 25 de julho até 13 de agosto. O app está disponível tanto para iOS quanto para Android.

Cliente 1 estrela participa com um cupom, 2 estrelas, ganha cinco cupons e 3 estrelas concorre com dez cupons. O sorteio acontece no dia 17 de agosto, às 19h na Praça de Eventos do shopping. Todas as informações detalhadas da promoção podem ser conferidas no site https://www.catuailondrina.com.br/.





No Boulevard Shopping, cada R$ 500 em compras dão direito ao consumidor a um número da sorte para concorrer a três vales-viagens no valor de R$ 15 mil. Compras realizadas de segunda a quinta-feira têm cupons em dobro. O cadastramento das notas fiscais deve ser feito na Central de Troca no piso superior do empreendimento.