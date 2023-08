Em meio a possível aumento de cadeiras, Câmara de Vereadores tem lacuna de servidores

Em meio a recentes falas públicas do presidente Emanoel Gomes (Republicanos) sobre buscar colocar em pauta um eventual aumento no número de vereadores (e de seus salários) e uma declaração dada por ele em julho em defesa da construção de um anexo ao prédio do Legislativo local, a CML (Câmara Municipal de Londrina) também convive com a falta de servidores efetivos se levado em conta o montante oficial de vagas existentes.





Hoje são 69 profissionais ativos no quadro próprio, mas, ao se observar o quantitativo de pessoal publicado na edição de quarta-feira (02) do Jornal Oficial de Londrina, outros 16 cargos estão vagos dentro da tabela total de 85 cargos. Os dados constam na portaria 236/2023, de 28 de julho — documentos como esse são de divulgação periódica obrigatória por parte dos órgãos públicos.

A maior ausência é em relação a técnico legislativo, com 9 lacunas, mas a mesma a condição ocorre com os cargos de advogado (3), analista de informática (1), contador (1) e jornalista (1).





