Ministério Público investiga comércio ilegal de armas e prende 10 pessoas no Norte do Paraná

A Operação Adephagia, realizada na terça-feira (11) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, desarticulou um grupo suspeito de vender armas e munições ilegalmente.





Com isso, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva nas cidades de Cornélio Procópio, Sertaneja, Uraí, Santa Mariana, Londrina, Jataizinho e Primeiro de Maio.





Coordenada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio das polícias Militar e Civil, a ação resultou na prisão de um empresário e de nove pessoas flagradas com armas irregulares.





Além disso, duas empresas tiveram suas atividades suspensas, e os estoques de armamentos foram lacrados pelo Exército, sendo:





- Armas legalizadas apreendidas: 97;

- Armas ilegais apreendidas: 13;

- Acessórios diversos;

- Calibre 5.56: 2.136;

- Calibre 9MM: 10.453;

- Calibre 45MM: 910;

- Calibre 20: 568;

- Calibre 22: 9.516;

- Calibre 32: 32;

- Calibre 36: 1;

- Calibre 357: 3.368;

- Calibre 44: 11;

- Calibre 38: 355;

- Calibre 308: 895;

- Calibre 380: 2.100;

- Calibre 12: 3.878.



