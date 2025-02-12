Ministério Público investiga comércio ilegal de armas e prende 10 pessoas no Norte do Paraná

A Operação Adephagia, realizada na terça-feira (11) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, desarticulou um grupo suspeito de vender armas e munições ilegalmente.
Com isso, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva nas cidades de Cornélio Procópio, Sertaneja, Uraí, Santa Mariana, Londrina, Jataizinho e Primeiro de Maio.
Coordenada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio das polícias Militar e Civil, a ação resultou na prisão de um empresário e de nove pessoas flagradas com armas irregulares.
Além disso, duas empresas tiveram suas atividades suspensas, e os estoques de armamentos foram lacrados pelo Exército, sendo:
- Armas legalizadas apreendidas: 97;
- Armas ilegais apreendidas: 13;
- Acessórios diversos;
- Calibre 5.56: 2.136;
- Calibre 9MM: 10.453;
- Calibre 45MM: 910;
- Calibre 20: 568;
- Calibre 22: 9.516;
- Calibre 32: 32;
- Calibre 36: 1;
- Calibre 357: 3.368;
- Calibre 44: 11;
- Calibre 38: 355;
- Calibre 308: 895;
- Calibre 380: 2.100;
- Calibre 12: 3.878.
ADEPHAGIA
O nome da operação, Adephagia, faz referência a um termo médico que descreve apetite descontrolado, em alusão ao comércio ilegal de armamentos.