Motorista fica preso às ferragens de carro após veículo bater em caminhão em Sertaneja

O acidente ocorreu no KM 11 da rodovia, em um trecho sem iluminação. O condutor do Chevrolet Spin, um homem de 45 anos, seguia no sentido de Sertanópolis a Sertaneja quando atingiu um Volvo VM 270, que trafegava na mão correta.

O motorista do caminhão, de 21 anos, não ficou ferido e passou pelo teste do etilômetro, que não indicou o consumo de álcool.





Equipes do Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, resgataram o condutor do carro, que estava encarcerado, e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Sertaneja. Já o passageiro do veículo, de 26 anos, recusou atendimento médico.





O caminhão foi notificado por infração ao artigo 230, inciso V, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e, depois, ambos os veículos foram liberados para os responsáveis.



