Colisão lateral

Motorista fica preso às ferragens de carro após veículo bater em caminhão em Sertaneja

Redação Bonde
12 fev 2025 às 12:00

Divulgação/PMPR
Um motorista ficou preso às ferragens após o carro que dirigia bater lateralmente contra um caminhão na PR-323, em Sertaneja, no Norte do Paraná, na noite desta terça-feira (11).


O acidente ocorreu no KM 11 da rodovia, em um trecho sem iluminação. O condutor do Chevrolet Spin, um homem de 45 anos, seguia no sentido de Sertanópolis a Sertaneja quando atingiu um Volvo VM 270, que trafegava na mão correta. 

O motorista do caminhão, de 21 anos, não ficou ferido e passou pelo teste do etilômetro, que não indicou o consumo de álcool.


Equipes do Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, resgataram o condutor do carro, que estava encarcerado, e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Sertaneja. Já o passageiro do veículo, de 26 anos, recusou atendimento médico.


O caminhão foi notificado por infração ao artigo 230, inciso V, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e, depois, ambos os veículos foram liberados para os responsáveis.



