Trecho da PR-092 em Arapoti é interditado após caminhão-tanque pegar fogo

Um caminhão-tanque pegou fogo na PR-092, em Arapoti, nos Campos Gerais, na manhã desta quarta-feira (12), interditando a rodovia nos dois sentidos.





O incêndio aconteceu no KM 218,880, próximo ao viaduto da Vila Romana.

Informações preliminares indicam que o motorista conseguiu sair do veículo antes das chamas se alastrarem, e não há dados sobre feridos.





O fogo atingiu a vegetação às margens da pista, gerando intensa fumaça.





Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da EPR Litoral Pioneiro atuam no combate às chamas.





O congestionamento atinge dois quilômetros no sentido Santo Antônio da Platina e 500 metros na direção de Jaguariaíva.



