Ministro de Transportes vai avaliar inclusão de Contorno Leste em concessão de pedágio

Em reunião com lideranças políticas e empresarias de Londrina, na quarta-feira (21), o ministro dos Transportes, Renan Filho, se comprometeu a estudar a possibilidade de incluir as obras do Contorno Leste de Londrina como obrigação das futuras concessionárias de pedágio do Lote 3 ou Lote 4 - que abrangem rodovias da região.





"Eu me comprometi a avaliar o impacto que tem a inclusão nesse momento, nessa altura do processo e vou fazer uma outra reunião para a gente tomar conjuntamente a decisão", afirmou o ministro. "A reivindicação é justa, eu entendo essa uma grande oportunidade e, se houver a possibilidade, concretizar esse desejo da sociedade local de levar essa obra adiante", completou Renan Filho.

Publicidade

Publicidade