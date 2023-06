Missa em homenagem a Karoline e Luan reúne multidão na Paróquia Santo Antônio

Cada canto da Paróquia Santo Antônio, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), foi tomada por fiéis que foram homenagear e orar por Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva, ambos de 16 anos, que morreram após um ataque ao Colégio Professora Helena Kolody.





A missa de sétimo dia foi realizada na noite deste domingo (25) e reuniu uma multidão de pessoas. Cartazes com a foto do casal foram colocados na entrada e no altar da igreja, assim como muitas pessoas vestiam camisetas com uma estampa que homenageia os jovens mortos na tragédia.

O vigário paroquial da Igreja Santo Antônio, padre Pedro Ramos de Faria, conhecia os jovens há quatro anos, desde quando chegou à paróquia. Ele conta que os jovens eram muito participativos nas missas e ações da igreja, assim como as suas famílias.





Apesar de a missa ter sido marcada para as 19h, fiéis começaram a chegar às 18h. Dilson Antônio Alves e Keller Verri, pais de Karoline, compareceram com outros familiares. Alves ressaltou que é gratificante ver todas as pessoas que compareceram em um momento muito importante para a família.

Segundo ele, a tragédia causou uma comoção em toda a população da região, o que até mesmo fez com que o casal fosse reconhecido pela Arquidiocese de Londrina como exemplo de pessoas que viveram na santidade.







A possibilidade de um pedido de beatificação do casal ainda está sendo analisada pelo Setor Juvenil da Arquidiocese de Londrina, mas eles já consideram os dois jovens como intercessores da juventude.





“Nós ficamos comovidos porque para nós ela era apenas a nossa filha, com uma vida simples, um namorado, e do nada isso se tornou algo extraordinário. É algo comovente”, explica. Segundo ele, Karoline e Luan podem ser exemplos para todos os jovens.







