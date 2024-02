Morador em situação de rua é resgatado pela 2° vez no centro de Londrina

Uma operação conjunta entre a PM (Polícia Militar), GM (Guarda Municipal) e as secretarias municipais de Saúde e Assistência Social resgatou, pela segunda vez em quatro dias, um homem em situação de rua que perambulava pelo centro de Londrina, principalmente pelo Calçadão. Ele foi localizado na esquina da avenida São Paulo com rua Benjamin Constant, oferecendo, inicialmente, resistência a abordagem.





Na última sexta-feira (16), o morador de rua havia sido levado para uma unidade de saúde, em uma ação que contou com diversos orgãos e as forças de segurança, porém, ele fugiu e voltou a circular pela cidade no ínicio desta semana.

