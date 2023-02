Morre aos 83 anos ex-vereador Renato Araújo recordista de mandatos em Londrina

O ex-vereador Renato Silvestre de Araújo morreu nesta quinta-feira (16) aos 83 anos. Eleito vereador por oito mandatos, no período entre 1969 e 2008, Araújo foi presidente da Câmara Municipal em duas ocasiões e chegou a ocupar, interinamente, o cargo de prefeito. Seu falecimento ocorreu nesta quinta-feira (16), aos 83 anos. O prefeito Marcelo Belinati decretou luto oficial de três dias pelo falecimento. O corpo será velado em Tamarana.





Nascido em Tamarana no ano de 1939, o ex-parlamentar era advogado e serventuário da Justiça. Na Câmara Municipal, foi empossado na presidência em 1992 e novamente em 1999, quando também esteve por 20 dias como prefeito interino de Londrina.





Com ampla experiência no Legislativo, era reconhecido pelos colegas por acumular conhecimentos quanto aos trâmites e processos internos. “Tive a oportunidade de conhecê-lo quando fui eleito pela primeira vez como vereador, e era notória sua preocupação com a zona rural de Londrina. Essa atuação constante e apaixonada trouxe a ele o recorde de permanência na Câmara, eleito oito vezes pela população, e sempre muito respeitado por todos os demais vereadores. Ficam os nossos sentimentos a toda a família”, destacou o prefeito Marcelo Belinati.