Motociclista fica ferido após atropelar cavalo na PR-092, em Santo Antônio da Platina

Um motociclista ficou ferido após atropelar um cavalo na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta segunda-feira (26).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia uma Honda CBX 250 Twister com placas de Santo Antônio da Platina no sentido do entroncamento da BR-153 a Barra do Jacaré quando, ao atingir o KM 336, atropelou o animal.

Além dos danos à motocicleta, o acidente causou ferimentos médios no condutor, que precisou ser encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.