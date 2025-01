Motociclista fica ferido após bater na traseira de caminhão em Arapongas

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após bater na traseira de um caminhão na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta sexta-feira (17).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 44 anos dirigia um Volkswagen 14.150 no sentido de Arapongas a Rolândia quando, ao passar pelo KM 5, foi atingido por uma Honda CG 160 Fan, que era pilotada pelo jovem e trafegava no mesmo sentido.

O condutor da motocicleta foi socorrido no local por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e, na sequência, foi encaminhado ao Honpar (Hospital Norte do Paraná) para receber cuidados médicos especializados.





O motorista do caminhão, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo ao fazer o teste etilométrico.