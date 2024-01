Motociclista fica ferido após colidir com carro que atravessava a PR-454, na região de Maringá

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro que atravessava a PR-454, por volta das 18h desta quarta-feira (10), em Astorga (Região Metropolitana de Maringá).







O veículo Gol, conduzido por uma mulher de 26 anos, seguia sentido a Jaguapitã quando trocou de pista e atingiu o motociclista de 43 anos, que conduzia uma CG150. A proprietária do Gol não teve ferimentos. O homem foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Cristo Rei de Astorga.





De acordo com informações do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária), a mulher fez o teste do etilômetro, mas não foi constatada a embriaguez. Os veículos foram liberados para os responsáveis ainda no local.