Motociclista fica ferido após colidir com traseira de carro na PR-092, em Wenceslau Braz

Um homem ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia com a traseira de um carro na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na madrugada deste sábado (10).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia uma Honda NX-4 Falcon com placas de Cambé/PR quando, ao atingir o KM 253, colidiu contra a traseira de um Chevrolet Classif Life, que tinha placas de Wenceslau Braz e era dirigido por um homem no mesmo sentido.





O condutor do carro não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. Já o motociclista precisou ser atendido no local e encaminhado ao Pronto-Socorro de Wenceslau Braz devido aos ferimentos.