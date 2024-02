Influencer de Londrina é flagrado com caminhonete fora de padrão e com conjunto de buzinas

Um influencer de Londrina que tem atraído milhões de visualizações em seus vídeos nas redes sociais foi flagrado pela PMPR (Polícia Militar do Paraná) conduzindo uma caminhonete com irregularidades nos pneus e com um conjunto de cornetas.





O capitão Emerson Castro, do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), aponta que a população da cidade tem reclamado sobre a ação do influencer, que consiste em acionar a buzina, o que acaba por perturbar o sossego, sobretudo dos frequentadores, comerciantes e moradores da rua Paranaguá, na região central de Londrina.





Nas redes sociais, é possível ver que o influencer dirige uma Dodge Ram pelo Município e aciona a buzina com o intuito de assustar a população.

Nesta semana, os policiais do 5º BPM abordaram o influencer, mas o agente de trânsito não pôde aplicar uma notificação quanto ao uso indevido da buzina, já que não houve flagrante da ação. Mesmo assim, o agente aplicou uma regularizadora devido aos pneus estarem com as dimensões imcompatíveis com o chassi do veículo.





Segundo o capitão, o influencer tem um prazo para regularizar a situação da caminhonete e apresentá-la na Companhia de Trânsito. Uma notificação também foi lavrada.





Aos policiais, o influencer afirmou acionar a buzina somente antes das 22h e a pedido da população. No entanto, o capitão Castro informa que o acionamento indevido de buzinas é uma irregularidade, de acordo com as leis do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). A ação também pode ser entendida como perturbação do sossego.