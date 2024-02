Aluno é empalado no ânus por lápis após brincadeira de colega em colégio cívico-militar de Londrina

Um aluno foi empalado no ânus por um lápis após um colega segurar o objeto na posição vertical em sua cadeira. O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (8), em um colégio cívico-militar de Londrina, no Norte do Paraná.





A direção da escola se pronunciou e disse que o acidente aconteceu quando o estudante levantou de sua cadeira e, ao se sentar, não percebeu que o colega estava segurando o lápis no assento.

O monitor do colégio prestou os primeiros socorros ao aluno no momento do acontecido, mas o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) também foi acionado. O estudante foi encaminhado ao hospital por uma ambulância junto com seus pais.





Devido ao acidente, a Seed-PR (Secretaria de Educação do Paraná) emitiu uma nota oficial, na qual disse ter enviado uma carta de orientação aos responsáveis do aluno responsável pela agressão.





Segundo a Seed, uma investigação será realizada e acompanhada pelo Conselho Tutelar.