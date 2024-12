Motociclista perde o controle, se envolve em acidente e morre no hospital no Noroeste do Paraná

Um motociclista de 40 anos morreu no hospital depois de se envolver em uma colisão lateral com um carro na PR-487, em Araruna, no Noroeste do Paraná, na manhã deste domingo (15).





Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima pilotava uma Honda CB 1000R no sentido de Tuneiras do Oeste quando, no KM 164, bateu na lateral de um Volkswagen Fox, que trafegava na mesma direção.

Segundo o relato do motorista do Fox e vestígios encontrados no local do acidente, o condutor da motocicleta teria feito uma ultrapassagem em local proibido e, por motivo desconhecido, teria perdido o controle da direção, o que o levou a bater na lateral do carro.





Devido à colisão, o condutor da motocicleta ficou em estado grave, foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e levado até uma instituição de saúde da região, onde morreu no início da tarde.





Além da Polícia Rodoviária Federal e do Samu, estiveram no local do acidente equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O trânsito ficou interditado em ambos os sentidos por cerca de um hora durante o atendimento da ocorrência.