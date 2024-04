Motorista atropela jovem de 19 anos, não presta socorro e vítima morre em Centenário do Sul

Uma jovem de 19 anos morreu após ser atropelada por um carro na PR-534, em Centenário do Sul, no Norte do Paraná, na noite deste domingo (28). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor do veículo fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima.





O atropelamento da jovem teria acontecido no momento em que tentou atravessar a via para ir até um espaço conhecido como "Igrejinha", no qual estavam reunidas algumas pessoas que participaram de uma cavalgada.

Informações preliminares indicam que a vítima foi atropelada por um Citroën C4 Palaca de cor prata, que seguia na rodovia no sentido de Centenário do Sul a Miraselva.