Publicado edital do anteprojeto do Terminal Metropolitano de Londrina

Depois da compra do terreno, o Governo do Paraná, por meio da Amep (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná), publicou nesta quinta-feira (16) o edital para contratação dos estudos preliminares e anteprojeto do futuro Terminal Metropolitano de Londrina. O prédio será construído na área que fica em frente ao Terminal Central atual.





O texto prevê um prazo de oito meses para a execução do projeto, com valor máximo de R$ 1.059.459,52. A empresa contratada deve fazer uma atualização das linhas a serem atendidas, horários e quantidade de passageiros. O estudo ainda deve compreender a região e a demanda de serviços, lojas e comércios que podem ser atendidos pelo terminal. A partir de então, vai determinar as áreas a serem projetadas para atender a demanda.

Também vai apontar prognóstico de demolição, terraplanagem, fundação, drenagem, estrutura, elétrica, pavimentação, paisagismo e sinalização, além da concepção arquitetônica do terminal e das soluções estruturais que resultem em uma metodologia construtiva econômica, sustentável e de rápida execução. A contratação do projeto executivo e da obra em si deve ocorrer em 2025.





O objetivo é facilitar a integração entre os ônibus urbanos, que circulam dentro de Londrina, e os metropolitanos, que atendem cerca de 50 mil pessoas residentes nos municípios vizinhos – especialmente Cambé, Ibiporã, Rolândia e Jataizinho – e que se deslocam para Londrina diariamente.





O diretor presidente da Amep, Gilson Santos, destaca a importância da contratação para que o resultado final atenda todas as expectativas. "O Governo do Estado está à frente desse importante projeto, que atende uma demanda antiga da região de Londrina, e a prefeitura da cidade, que faz parte do grupo de trabalho que acompanha o projeto, vai ajudar a embasar o Terminal Metropolitano", disse.