Maringá prorroga inscrições para casamento comunitário até sexta

As inscrições para o casamento comunitário em Maringá (Noroeste) foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (17). A celebração faz parte do programa ‘Justiça no Bairro Sesc Cidadão’, promovido pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) e Sesc-PR. A cerimônia de casamento será no dia 25 de maio, às 19h, no Centro de Eventos do Parque do Japão.





Os interessados podem realizar a inscrição em unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou nos cartórios do 1º Ofício de Registro Civil, 2º Ofício de Registro Civil, Serviço Distrital de Iguatemi e Serviço Distrital de Floriano. Casais que residem em cidades vizinhas também podem se inscrever nos cartórios ou Cras dos municípios.

Além disso, a SAS (Secretaria de Assistência Social) realiza campanha para arrecadação de trajes para os casais participantes do casamento comunitário, incluindo vestidos de noiva e festa, ternos, blazers, camisas sociais, calças e sapatos, além de buquês e acessórios. Os itens podem ser doados até segunda-feira, 20, das 8h às 17h, na SAS localizada na avenida João Paulino Vieira Filho, 109 - Centro de Maringá, exceto no fim de semana.





DOCUMENTAÇÃO

Para realizar a inscrição no casamento comunitário, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, certidão de nascimento (atualizada de 90 dias), comprovante de residência e comprovante de renda (um salário mínimo e meio por pessoa ou três salários mínimos por casal).





Noivos divorciados deverão apresentar, ainda, a certidão de casamento com averbação de divórcio (atualizada de 90 dias) e formal de partilha de bens do processo de divórcio ou certidão negativa de bens. Para noivos viúvos, é necessária a apresentação da certidão de casamento com anotação de óbito (atualizada de 90 dias). Noivos menores de 18 anos deverão comparecer ao local de inscrição com os pais ou responsáveis legais, com carteira de identidade e CPF.

Pessoas estrangeiras também poderão participar do casamento comunitário em Maringá. Para a inscrição de estrangeiros, é necessário apresentar passaporte com visto válido, certidão de nascimento, declaração de solteiro e de residência expedida por órgão oficial. Todos os documentos devem estar traduzidos por tradutor oficial e registrados em cartório.





Confira os locais de inscrição do casamento comunitário:

Unidades de Cras (Centro de Referência de Assistência Social)





Alvorada

Mandacaru

Iguatemi

Itaipu

Ney Braga

Branca Vieira

Santa Felicidade

Morangueira

Santa Clara

Requião

São Judas

Floriano





Cartórios de Registro Civil credenciados





1º Ofício de Registro Civil - Rua Padre Germano José Mayer, 565

2º Ofício de Registro Civil - Avenida Prudente de Moraes, 228

Serviço Distrital de Iguatemi - Rua Vergínia Figueira Teixeira, 1024

Serviço Distrital de Floriano - Avenida Brasil, 7346