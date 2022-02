Motorista capota veículo em rodovia em Rolândia e foge do local

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada após o capotamento de um carro na PR-986, km 6, em Rolândia (região metropolitana de Londrina) na noite de sábado (19). O condutor da Ford Ecorsport trafegava sentido Cambé e ao atingir e perdeu o controle e capotou a margem direita da via.

De acordo com a PRE, o local era de pista dupla, sendo uma curba aberto e o tempo estava bom no momento do acidente. Apesar da gravidade do acidente, o condutor saiu do veículo por conta própria e fugiu do local.