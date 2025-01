Motorista de 64 anos morre em colisão frontal entre caminhonete e caminhão no Norte Pioneiro

O motorista de uma caminhonete, de 64 anos, morreu após o veículo bater de frente com um caminhão na BR-153, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã desta terça-feira (14).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão entre os veículos aconteceu no KM 114. O condutor da caminhonete ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente devido à gravidade dos ferimentos.

Já o motorista do caminhão, de 30 anos, ficou ferido, foi socorrido no local e encaminhado ao Hospital de Ibaiti, onde está internado.





Devido à colisão, o trânsito ficou interditado em ambos os sentidos para que os policiais pudessem atender o sinistro. O desencarceramento da vítima morta terminou às 8h45.





Até a conclusão do trabalho das equipes, longas filas de automóveis se formaram no local, passando de cinco quilômetros em ambos os sentidos.





Estiveram no local, além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo da vitima.