Motorista de carro fica ferido após ser atingido por veículo em curva fechada na PR-090, em Assaí

Um homem de 41 anos ficou ferido após ter o carro que conduzia atingido por outro veículo em uma curva fechada na PR-090, em Assaí (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), um carro Volkswagen Gol, que era conduzido por um homem de 38 anos, trafegava na via no sentido do entroncamento da BR-369 a Assaí quando, ao chegar em uma curva fechada no KM 346, colidiu lateralmente com um Ford Ka, que era conduzido pelo homem que se feriu e seguia no sentido contrário.





O motorista ferido foi encaminhado para o Hospital Municipal Santa Rita de Assaí. O condutor do outro veículo não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico.