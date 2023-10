Bebê de dois meses engasga e é salvo por policial no pelotão do Jardim Leonor

Um bebê de dois meses engasgou e foi salvo por um policial no pelotão do Jardim Leonor, na Zona Oeste de Londrina, na noite desta quarta-feira (25).





O salvamento aconteceu enquanto o agente fazia sua refeição noturna, quando uma mulher entrou no pelotão em desespero e relatou que o bebê que segurava estava com as vias aéreas obstruídas.





O policial, então, pegou o bebê e desobstruiu as vias aéreas. Com isso, a criança recuperou a consciência e foi colocada em uma viatura junto com a mãe. Ambos foram levados até o PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor para que o bebê pudesse receber atendimento médico.