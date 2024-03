Motorista de trator fica ferido após carreta colidir com a traseira do veículo na PR-450, em Centenário do Sul

O motorista de um trator ficou ferido após uma carreta colidir com a traseira do veículo na PR-450, em Centenário do Sul, no Norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (4).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 48 anos conduzia uma carreta Volvo FH 540 com placas de Paranacity/PR no sentido de Porecatu a Centenário do Sul quando, ao atingir o KM 17, colidiu com a traseira de um trator John Deere, que trafegava no mesmo sentido.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O motorista da carreta não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. Já o condutor do trator teve ferimentos e precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro de Centenário do Sul para receber atendimento médico.