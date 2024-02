Motorista e passageiro ficam gravemente feridos após capotamento na BR-153, em Santo Antônio da Platina

O motorista e o passageiro de um veículo que capotou na BR-153, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta segunda-feira (5), ficaram gravemente feridos.





O acidente foi atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que informou que um homem de 44 anos dirigia uma Fiat Strada com placas de Santo Antônio da Platina dirigia pela via. O condutor perdeu o controle da direção, o que causou a saída do carro da pista e a colisão com uma árvore.

Além do motorista, o passageiro, de 36 anos, teve ferimentos graves. Ambos foram socorridos no local e encaminhados para receber atendimento médico no Hospital de Santo Antônio da Platina.





A PRF orientou o trânsito e, além dos policiais rodoviários federais, estiveram no local equipes do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e do Corpo de Bombeiro Militar de Santo Antônio da Platina.