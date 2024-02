Capotamento de carro deixa três pessoas feridas na PR-454, em Jaguapitã

O capotamento de um carro na PR-454, em Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina), registrado nesta segunda-feira (5), deixou três pessoas feridas.





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 36 anos conduzia um Ford Fiesta pela via no sentido de Jaguapitã a Astorga quando, ao atingir o KM 2, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.

Além dos danos ao carro, o acidente terminou com três feridos: o motorista e dois passageiros, de 22 e 30 anos. Todos foram socorridos pela ambulância do Município de Jaguapitã e tiveram de ser encaminhados para receber atendimento médico no hospital da cidade.





O condutor não pôde realizar o teste etilométrico devido à hospitalização.