Motorista fica ferido ao tombar carro e colidir contra árvore na PR-170, em Apucarana

Um homem de 39 anos ficou ferido após tombar o carro que conduzia e colidir contra uma árvore na PR-170, em Apucarana (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta segunda-feira (5).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia um Volkswagen Novo Fox no sentido do entrocamento da BR-369 ao entroncamento da BR-376 quando, ao atingir o KM 166, perdeu o controle da direção, tombou o veículo e colidiu contra uma árvore que estava na margem esquerda da via.





O condutor do veículo foi atendido pelos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e precisou ser encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana, o que o impossilitou de realizar o teste etilométrico.