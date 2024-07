Motorista fica ferida ao bater contra dois carros parados em acostamento no Norte Pioneiro

Um mulher de 31 anos ficou ferida após colidir o carro que dirigia contra dois automóveis que estavam parados no acostamento da PR-092, em Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde deste domingo (14).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motorista conduzia um Chevrolet Onix na via em direção ao Estado de São Paulo quando, ao passar pelo KM 394, bateu contra um Volkswagen Parati e um Fiat Palio, que estavam estacionados no acostamento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A condutora teve ferimentos leves, foi socorrida no local e precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro de Palmital, em São Paulo, para receber cuidados médicos. Por isso, o teste etilométrico não foi feito.