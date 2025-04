Motorista morre após bater contra barranco em rodovia do Noroeste do PR

Um motorista morreu depois de perder o controle do veículo no km 24 da PR-689, em Douradina (Noroeste), na noite deste sábado (22). Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor de um VW Gol seguia no sentido Douradina a Maria Helena quando perdeu o controle do veículo, colidiu contra um barranco na margem direita da rodovia e capotou.





O motorista sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal de Douradina. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para atender a ocorrência e investigar as causas do acidente.