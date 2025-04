Motorista capota veículo e acaba preso por embriaguez ao volante no Norte Pioneiro

Um homem de 21anos foi detido por embriaguez ao volante após sofrer um acidente e capotar o Honda Civic que conduzia na PR-218, em Ribeirão do Pinhal,na noite deste sábado (22).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista seguia no sentido Ribeirão do Pinhal a Nova Fátima quando, no km Km 96,envolveu-se em um acidente de trânsito do tipo capotamento.

Ele foi submetido ao teste de etilômetro, que acusou a presença de de 0,47mg/L (miligrama de álcool por litro de ar expelido). O condutor foi entregue à Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal. O veículo se encontrava regular e foi entregue aos familiares.