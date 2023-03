Motorista perde controle, atinge moto, foge e abandona veículo na PR-445

Um motorista de um veículo VW Gol perdeu o controle e caiu na canaleta da PR-445, km 08, na área urbana de Londrina,, na noite deste sábado (4) e um motociclista acabou sendo atingido. O acidente ocorreu por volta das 19h30 e foi atendido pela 2ª Companhia de Trânsito da Polícia Rodoviaria Estadual.





Conforme testemunhas relataram o carro ficou na transversal e a moto não conseguiu desviar. O motociclista ferido foi encaminha a UPA Sabará pela equipe do Siate. Já o condutor do Gol não se encontrava no local. A equipe da PM removeu o veículo ao pátio pelo ato de abandono. O motorista do carro pode ser responsabilizado por omissão de socorro.